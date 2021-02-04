Хмельницкая область оказалась на первом месте по числу новых случаев Covid, Киев - на третьем. Статистика МОЗ
В Украине, где за сутки зафиксировали 5 082 новых зараженных коронавирусом, общее число случаев Covid-19 по состоянию на 4 февраля составляет 1 232 246.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354) областях, Киеве (342), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 4 февраля:
Киев - 342 случая;
Винницкая область - 235 случаев;
Волынская область - 112 случаев;
Днепропетровская область - 223 случая;
Донецкая область - 159 случаев;
Житомирская область - 282 случая;
Закарпатская область - 299 случаев;
Запорожская область - 253 случая;
Ивано-Франковская область - 354 случая;
Киевская область - 189 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 77 случаев;
Львовская область - 308 случаев;
Николаевская область - 97 случаев;
Одесская область - 163 случая;
Полтавская область - 160 случаев;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 133 случая;
Тернопольская область - 222 случая;
Харьковская область - 299 случаев;
Херсонская область - 55 случаев;
Хмельницкая область - 429 случаев;
Черкасская область - 182 случая;
Черновицкая область - 177 случаев;
Черниговская область - 134 случая.
Напомним, Украина заняла девятое место в Европе по суточному приросту смертей от коронавируса.
Также мы писали о том, что врач-эпидемиолог заявил, что статистика коронавируса в Украине не отображает реальной картины.