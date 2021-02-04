В Украине, где за сутки зафиксировали 5 082 новых зараженных коронавирусом, общее число случаев Covid-19 по состоянию на 4 февраля составляет 1 232 246.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354) областях, Киеве (342), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 4 февраля:

Киев - 342 случая;

Винницкая область - 235 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 159 случаев;

Житомирская область - 282 случая;

Закарпатская область - 299 случаев;

Запорожская область - 253 случая;

Ивано-Франковская область - 354 случая;

Киевская область - 189 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 77 случаев;

Львовская область - 308 случаев;

Николаевская область - 97 случаев;

Одесская область - 163 случая;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 133 случая;

Тернопольская область - 222 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 55 случаев;

Хмельницкая область - 429 случаев;

Черкасская область - 182 случая;

Черновицкая область - 177 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

Напомним, Украина заняла девятое место в Европе по суточному приросту смертей от коронавируса.

Также мы писали о том, что врач-эпидемиолог заявил, что статистика коронавируса в Украине не отображает реальной картины.