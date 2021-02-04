В четверг, 4 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов в срочном порядке вылетел в Запорожье, чтобы выяснить детали пожара в больнице, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом глава Минздрава написал на своей странице в Facebook.

"Глубокие соболезнования семьям и близким. Четыре человека погибли в результате пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы - рядом с ними родные и врачи.

Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", - написал Степанов.

Напомним, в ночь на четверг в Запорожье загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По предварительной информации это была реанимация. Во время ликвидации спасены 8 человек, но найдены 4 тела погибших, среди них молодая врач 1994 года и трое больных, находившихся на искусственной вентиляции легких.

Также рассказывали, что вчера вечером на Запорожской ТЭС в городе Энергодар произошла авария и город остался без света и воды.