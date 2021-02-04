Народный депутат Тарас Козак, владелец медиахолдинга "Новости", в который входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK, прокомментировал решение СНБО о закрытии телеканалов.

По его мнению президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы.

Действия Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также санкции, введенные против него, нардеп считает незаконными и очередным актом цензуры.

Об этом передает пресс-служба ZiK.

Народный депутат считает, что закрытые каналы мешали главе державы публично врать.

"Я расцениваю такие действия СНБО как политическую расправу со стороны президента Зеленского. Президент просто взбешен из-за обвала рейтинга своей политической силы "Слуга народа", которая занимает уже 4-е место в списке, в то время как "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую я представляю, уже долгое время лидирует в рейтинге симпатий украинцев. Это неудивительно, ведь телеканал "112 Украина" показывает ту Украину, в которой мы живем: Украину с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, распроданную за копейки иностранцам.

Зеленский, который явно живет в своих "видосиках", лично поставил Украину на один уровень с нищими странами мира, в которых еще не началась вакцинация от коронавируса, надеясь на подачку со стороны Запада, в то время как каналы медиахолдинга "Новости" открыто и не боясь говорят о том, что начать вакцинацию можно вот уже - достаточно использовать договоренности Виктора Медведчука. Но это не нравится Зеленскому и его западным кураторам - послам стран "Большой семерки", которые ведут себя с президентом Украины, как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи", - отметил Тарас Козак.

Он также пообещал бороться за открытие телеканалов.

"Не вижу особого смысла комментировать само решение СНБО, принятое в нарушение всех очевидных норм и правил, о чем подробно говорится в заявлении телеканала.

Я, как депутат Верховной Рады Украины, требую немедленно прекратить давление на СМИ, отменить незаконное решение СНБО и обеспечить свободу слова для граждан Украины.

Обращаюсь к нашим телезрителям. Дорогие друзья, телеканал будет вещать несмотря на любые козни власти. Но нам необходима ваша поддержка. С вами мы сильнее. Спасибо", – заявил Тарас Козак.

Напомним, "Страна" в материале "Вместо доказательств - предположения", выяснила как секретарь СНБО объяснил закрытие телеканалов.