Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.

Об этом она рассказал в эфире ток-шоу "Большая политика", видео обнародовано в Youtube.

По словам министра, на сегодняшний день стратегической задачей Украины является то, чтобы полностью отключиться от российской системы. Также Кулеба объяснил, почему был определен срок до 2023 года.

"Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023, - Ред.) ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам", - заявил глава МИД.

Кроме того министр рассказал, почему сейчас наша страна вынуждена покупать электричество из РФ.

"Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен", - заявил он.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России с 1 февраля.

"Страна" подробно разбиралась, почему Украина снова импортирует электроэнергию из РФ и что будет с тарифами.