По состоянию на утро четверга, 4 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 082 человека.

Напомним, что вчера, 3 февраля, в стране было выявлено 3 285 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 1 797 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает Телеграм-канал МОЗ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 232 246 человек. Выздоровели за последние сутки 9 333 человека (с начала эпидемии - 1 055 406 человек - Ред.). Умерло за сутки 140 пациентов (с начала эпидемии - 23 229 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 893 человека. Среди новых зараженных 258 детей и 220 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (342 человека), Ивано-Франковской области (354), Львовской области (308), Хмельницкой области (429) и Харьковской области (299).

Ранее "Страна" сообщала, что врач назвал группы населения, которым вакцина от коронавируса не нужна.

Также мы рассказывали, что Украина заняла девятое место в Европе по суточному приросту смертей от коронавируса.