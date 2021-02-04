Верховная Рада Украины, которая провалила голосование за назначение Юрия Витренко на пост вице-премьера и министра энергетики, намерена в начале следующей недели снова попытаться вынести на голосование его кандидатуру.

Об этом рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Хард с Влащенко".

На вопрос, когда может ли быть еще одно голосование за Витренко, Корниенко сказал, что на следующей неделе.

"Не на этой пленарной неделе. Может быть теоретически в начале следующей, если мы снова пройдем все процедуры. У нас по Витренко спецрежим, мы проходим все процедуры. Сначала проходим фракцию, собираем 172 подписи", - заявил он.

Напомним, на заседании в четверг, 28 января, Рада второй раз не смогла назначить Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Соответствующее решение поддержали 204 нардепов.

Первый раз в парламенте проходило голосование за назначение Витренко на этот пост 17 декабря 2020 года. Тогда "за" свои голоса отдали 186 народных депутатов при необходимых 226.

Также недавно сообщалось, что голосование на назначение Юрия Витренко в третий раз может состояться на текущей неделе.