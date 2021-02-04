В Японии, которая решила таки провести летнюю Олимпиаду, разгорается громкий гендерный скандал, в который угодил глава оргкомитета Олимпийских игр-2020, экс-премьер Есиро Мори.

На попечительском совете Национального олимпийского комитета (НОК) он заявил, что совещания с участием большого числа женщин длятся иногда в два раза дольше, потому что им обязательно нужно вставить свое слово. Мори даже предложил ограничивать такие заседания по времени.

Чиновника обвинили в сексизме и ему пришлось извиняться. "У меня не было намерения пренебрежительно высказываться о женщинах. Это было легкомысленное высказывание, я приношу за него извинения", - сказал Мори, как передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии задумались над проведением без зрителей перенесенной Олимпиады-2020.