Украинский врач Тарас Жиравецкий подробно объяснил, почему вакцинацию от Covid-19 нельзя считать панацеей и кому прививка вообще может не помочь в условиях эпидемии коронавируса.

"Во-первых, вакцинация не защищает на 100%. В Израиле после вакцинации первой дозой есть много повторных случаев ковида и резкого спада пандемии пока что там нет. Антитела вырабатываются через 2-3 недели после введения второй дозы вакцины. Поэтому, если говорить о количестве вакцин, то их нужно будет вдвое больше доз, чем есть населения", - рассказал врач в интервью агентству УНИАН.

По его мнению, вакцинировать абсолютно всех граждан больших стран нереально.

"Я, например, с трудом представляю, как могут в США сделать прививку всем 300 млн населения. Или Бразилия, где проживает 260 млн человек... А об Африке и Индии, вообще речь не идет".

По словам врача, мир не успевает с изготовлением вакцин, поэтому пошло распределение между бедными и богатыми странами: "Украине ничего не остается, как ждать качественную вакцину. Но надо понимать, что массово, как в Израиле, у нас вакцинировать не будут. Ведь, во-первых, там населения всего 8,5 млн, а не 40 млн, как у нас. Во-вторых, территория страны значительно меньше. В-третьих, нельзя сравнивать наши медицинские системы".

При этом Тарас Жиравецкий назвал категории населения, которые, по его мнению, можно не вакцинировать.

"Детей я бы не советовал вакцинировать, ведь у них течение болезни проходит достаточно легко. Также не стоит вакцинировать тех, кто уже переболел, потому что во второй раз заболеть практически невозможно. Я, например, вакцинироваться не буду, потому что переболел и имею антитела", - посоветовал медик.

Ранее "Страна" сообщала, что Шмыгаль заверил, что в Украину будет завезена только безопасная вакцина от коронавируса.