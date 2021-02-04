Президент США Джо Байден продолжает формировать свою команду. Так, на пост директора ЦРУ американский лидер внес в Сенат кандидатуру Уильяма Бернса, который ранее служил послом в России.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

При президенте Обаме Уильям Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по ядерной проблеме, а в 2005-2008 годах был послом Соединенных Штатов в Москве.

О намерении назначить Бернса главой разведывательного ведомства Байден объявил еще 11 января. Он заявил тогда, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".

В случае утверждения Сенатом Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ.

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