В ночь на четверг, 4 февраля, ВВС Израиля нанесли мощный авиационный удар по окрестностям Дамаска, включая район, в котором расположены столичный аэропорт и объекты, контролируемые сирийскими военными и проиранскими военными формированиями.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сирийские официальные СМИ.

Сирийское агентство SANA в свою очередь передает, что силы ПВО перехватили почти все выпущенные ракеты.

Авиаудары были нанесены вскоре после того, как стало известно о возможной отправке в Израиль и Ливан крупных партий оружия из Ирана.

Также поступают данные, согласно которым целью ударов могли быть и позиции в Сирии бойцов ливанской группировки "Хезболла". Кроме того, по информации телеканала Al Arabiya, сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, сработали в районе научно-исследовательских центров в Дамаске.

Израильские военные пока не комментируют подобные сообщения. Как правило, такие удары нацелены против "Хезболлы" и иранских военных инструкторов.

Ранее "Страна" сообщала, что 14 января 2021 года Израиль нанес самый мощный авиаудар по Сирии за 10 лет. Тогда погибло не менее 57 солдат Асада.