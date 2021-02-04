В Николаеве сотрудники Госпогранслужбы и Национальной полиции провели совместную спецоперацию во время которой ликвидировали хорошо организованную и отлично вооруженную группу наркодилеров.

Об этом сообщает пресс-группа Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве проинформировали, что группу лиц, осуществлявших изготовление и сбыт наркотических средств и психотропных веществ выявили оперативные сотрудники Херсонского пограничного отряда совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований и Следственного управления ГН ПУ в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Во время проведения санкционированных обысков в местах проживания фигурантов дела в Николаеве правоохранители нашли вещества белого и розового цветов (предварительно амфетамин), измельченную коноплю, прекурсоры. Кроме того были найдены самодельные взрывные устройства, оружие и боевые патроны различного калибра.

Подозреваемые лица задержаны, следственные действия продолжаются.

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