В ночь на четверг в Запорожье, где крупная авария на местной ТЭС оставила без воды и света целый город, загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По предварительной информации это была реанимация, где есть погибшие.

Возгорание произошло на первом этаже в одной из палат реанимации. Во время ликвидации спасены 8 человек, но найдены 4 тела погибших, среди них молодая врач 1994 года и трое больных, находившихся на искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил журналистам "Общественного" председатель Запорожской ОГА Александр Старух.

"Эвакуированных пострадавших перевезли в другие больницы города. На первом этаже пациентов не осталось, здоровью и жизни пациентов на других этажах ничего не угрожает" - сообщил Александр Старух.

Спасатели региона заявили, что на месте работают пожарные, скорая и полиция.

По предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 3 человека.

Для ликвидации пожара было задействовано 11 единиц техники и 60 человек личного состава.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Энергодара объяснил, почему после аварии на Запорожской ТЭС в городе одновременно пропали свет и вода, а также о том, что названа причина аварии на Запорожской ТЭС, после которой Энергодар остался без света.