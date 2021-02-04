В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили о критической ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций. Ежедневное сокращение запасов угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, предупредили в ведомстве.

Заявление Нацкомиссии опубликовано в ее Фейсбук-аккаунте.

Как сказано в записи, дефицит угля и нестабильная работа энергоблоков ТЭС могут спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

В НКРЭКУ привели данные НЭК "Укрэнерго", согласно которым с ноября к 31 января запасы топлива на складах ТЭС уменьшились в 5,7 раз - до 436,8 тыс т. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и славянской ТЭС. Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020.

В НЭК "Укрэнерго" с целью срочного выяснения обстоятельств, приведших к такой ситуации, а также для обеспечения безопасности поставок электрической энергии решили провести внеплановые выездные проверки ООО "ДТЭК Востокэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Центрэнерго" и ОАО "Донбассэнерго" по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом топлива для работы в текущий отопительный период.

"Согласно пункту 40 Лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства", - пообещали в Нацкомиссии.

Ранее "Страна" приводила подробные данные НЭК "Укрэнерго" о запасах угля на украинских ТЭС.

Мы также сообщали о крупной аварии на Запорожской ТЭС, из-за которой целый город остался без воды и света.