В Житомирской области погиб электромонтер горно-обогатительного комбината.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина пытался забрать ветку с линии электропередачи.

"Его коллеги уверяют, что мастер сказал им, что ЛЭП обесточена. Но, оказалось, что это не так и 42-летний мужчина получил удар током в 35 киловатт", - говорится в материале.

Как рассказывает водитель, который подвозил мастера к линии электропередач, что погибший электрик снял ветку, но зацепил рукой провод и моментально погиб. Когда его спустили со столба, мужчина уже не дышал.

Ранее "Страна" рассказывала, что из-за разгула стихии в Одесской области рухнули электроопоры, в результате чего более десятка населенных пунктов осталось без света.

Также мы писали о том, как изобретательный житель Виноградова вписывал в чужие квитанции за электричество свои реквизиты и бросал в ящики.