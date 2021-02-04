В городской больнице скорой помощи Тернополя пациент с коронавирусной инфекцией на глазах у медиков перерезал себе сонную артерию. Мужчина остро чувствовал вину из-за того, что якобы заразил много людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пациент работал инспектором-ревизором в налоговой службе. Он подхватил коронавирус больше двух недель назад. Сначала лечился дома, но через 10 дней его состояние ухудшилось, и больного госпитализировали с двусторонней ковидной пневмонией.

По словам коллег из налоговой, умерший был жизнерадостным человеком.

"Сколько я его знал, а это более шести лет, я в жизни никогда не видел человека в состоянии депрессии, неадекватности", – сказал заместитель руководителя ГУ ГНС в Тернопольской области Сергей Бабий.

По словам лечивших инспектора медиков, суицидальные настроения у него они заметили сразу, но мужчина отказывался от помощи психолога.

"В беседе всегда проскакивали такие мысли, что он имеет очень тяжелую форму ковида, что он заразил очень много людей, что человек, который вот так поступил, не имеет права на жизнь", – рассказал директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

Он добавил, что врачи советовались с родственниками и врачом-психиатром по поводу дальнейшей тактики и возможного перевода пациента в психдиспансер. Однако вечером 2 февраля на глазах у медицинского персонала тот перерезал себе сонную артерию.

Как потом выяснилось, его самобичевание было абсолютно напрасным, обусловленным постковидным синдромом – на самом деле у него на работе заболел лишь один человек, а его родные остались здоровы.

Врачи полагают, что у мужчины были все шансы выжить, ведь он мог самостоятельно дышать, хотя половина легких и была поражена пневмонией. Ему только нужно было преодолеть постковидный синдром.

Осенью "Страна" писала о нескольких самоубийствах в Киеве зараженных коронавирусом с таким же синдромом, как у жителя Тернополя.

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