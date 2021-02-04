В среду, 3 февраля, депутаты приняли в первом чтении за основу законопроект № 4333 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконное выселение из жилья".

Об этом информирует Юрлига.

Авторы проекта указывают, что законопроект направлен на усовершенствование законодательства в сфере противодействия незаконному выселению из жилья. Ведь существующая на сегодня санкция за указанные действия несоизмерима с тем ущербом, который причиняется лицам в результате незаконного выселения их из жилья.

Для этого предусмотрено внести изменения в статью 162 "Нарушение неприкосновенности жилья" Уголовного кодекса: предложено изменить редакцию части первой настоящей статьи и дополнить ее новыми частями третьей и четвертой, предусмотрев усиление уголовной ответственности за незаконное выселение из жилья и совершение таких действий по квалифицирующим признакам.

Так, за незаконное выселение из жилья предложено наказывать штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч НМДГ (от 170 тыс. до 255 тыс. грн.) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

За вышеприведенные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или служебным лицом или с применением насилия или с угрозой его применения, авторы проекта предлагают установить наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч НМДГ (от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн) или лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее "Страна" рассказывала о том, как Европейский суд решил, что невозможность выселить бывших собственников жилья не нарушила прав покупателя.

Еще мы писали о том, что с 2021 года украинцам повысили налог на жилье.