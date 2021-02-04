МИД России выступило с заявлением о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г.

В ведомстве сообщили, что оно обменялось нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора.

Заявление опубликовано в Фейсбуке российского министерства.

Как заявили в МИД, после обмена нотами соглашение вступило в силу.

"Таким образом, договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 г. Ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор президента Российской Федерации В.В.Путина с президентом США Дж.Байденом 26 января с.г.", - отметили в ведомстве.

В МИД считают, что продление договора обеспечито сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон. Кроме того, договор гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в сфере ядерного вооружения при строгом соблюдении баланса интересов.

"Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения. Потребуются значительные усилия, чтобы вернуть российско-американский диалог в этой области на устойчивую траекторию, добиться новых крупных результатов, укрепляющих нашу национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире. Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы", - резюмировали в МИД.

Напомним, Россия и США договорились продлить СНВ-3 до 2026 года в конце января, через неделю после инаугурации Байдена.

Такие действия США говорят о нежелании Байдена идти на эскалацию отношений с Россией.