На сегодняшнем заседании парламента депутаты приняли за основу законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола" (законопроект № 3908-1).

Об этом информирует Юрлига.

Авторы законопроекта отмечают, что он разработан с целью усовершенствования правового регулирования привлечения к ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания, а также практической реализации права пострадавшего лица на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненного в результате домашнего насилия.

Указанной цели планируется достичь следующим образом:

путем введения возможности назначения санкции за нарушение статьи 173-2 КУоАП в виде общественно полезных работ с направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему лицу;

путем увеличения срока административного ареста в качестве санкции по части первой статьи 173-2 КУоАП;

путем внесения изменений в часть третью статьи 38 КоАП об увеличении сроков наложения взыскания за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 173-2 КУоАП;

путем внесения изменений в часть вторую статьи 268 КУоАП относительно возможности рассмотрения дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 173-2 КУоАП, без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности;

путем внесения изменений в часть первую статьи 15 КоАП относительно привлечения военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к административной ответственности на общих основаниях за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 173-2 КУоАП;

относительно приведения в соответствие определений, принимаемых в статье 262 КУоАП.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине штрафы за домашнее насилие хотят увеличить в сто раз.

Также мы писали о том, что в Украине за время карантина стало почти вдвое больше жалоб на домашнее насилие.