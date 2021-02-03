Как отличить коронавирусную инфекцию от сезонных заболеваний таких, как ОРВИ и ОРЗ.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

"Если у вас полная потеря обоняния и вкуса, то с вероятностью, превышающей 99%, - это коронавирус. Но в целом COVID-19 диагностируется с вероятностью в 100% только после обследования, тестов на присутствие вируса, или антител к нему. Плюс очень специфические изменения в легких, которые видны при компьютерной томографии", - написал Комаровский.

Также врач отметил, что в случае, если болезнь протекает без дыхательной недостаточности, "то есть в организме хватает кислорода, и пациент не задыхаетесь, то никаких особенностей в лечении нет".

"Коронавирус лечится так же, как любые сопли, любой грипп или риновирус", - добавил Комаровский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее "Страна" сообщала, что в разгар пандемии коронавируса заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине упала ниже эпидпорога.

Также мы писали о том, что за неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 90 тысяч человек.