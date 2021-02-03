Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заверил, что поводов для паники нет, произошло отключение нескольких блоков Запорожской ТЭС, проводятся работы по возобновлению электроснабжения и водоснабжения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Произошла авария, в результате чего город остался без света. Как сообщила нам ЗаТЭС ДТЭК, в 19.30 отключился трансформатор АТ-2 с группой АО-1,2 дифзащитой. "Вышибло" блок №2, затем блок №3 - от потери собственных нужд. Причина отключения блока №4 еще выясняется. В целом же причины аварии на ЗаТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и под контролем", – написал мэр.

Орлов выразил понимание "резонанс" у жителей Энергодара вызванный отключением электроснабжения в городе. При этом заверил горожан, что "поводов для паники нет. Никаких эвакуаций…".

Он подчеркнул, что Запорожская АЭС "работает как и работала, никаких внештатных ситуаций", и попросил не порождать слухи.

В результате аварии без электроснабжения остались сразу все подстанции Энергодара.

"Подстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу за полчаса. Подстанцию "Радуга" запустили позже. Для этого пришлось делать аварийное переподключение подстанции. Сейчас почти 100 процентов жилого фонда - со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются", – написал мэр Энергодара.

Ранее в ДТЭК назвали причину аварии на Запорожской ТЭС.