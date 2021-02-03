Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что готовятся провокации и массовые беспорядки в связи с запретом вещания трех телеканалов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. И пообещал, что Нацполиция и Нацгвардия будут "жестко пресекать" такие провокации.

Об этом Шкиряк написал в своем Фейсбук.

"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигании вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - сообщил чиновник.

Он предостерег вероятных инициаторов и организаторов "подобных преступных сценариев" и заявил о неотвратимости наказания в случае совершения преступлений против Украины.

"В случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирования силовых и насильственных действий, противоречащих законам Украины, подразделения Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины будут действовать жестко и адекватно! Только в рамках своих полномочий, предоставленных им Конституцией Украины!" - пообещал Шкиряк, добавив, что правоохранители "не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть наше общество и разорвать нашу страну".

В конце записи он "категорически" поприветствовал решение СНБО о телеканалах.

Шкиряк поддержал запрет вещания каналов вслед за своим шефом Арсеном Аваковым.

Ранее "Страна" разбиралась, как связано закрытие трех каналов с США и какие еще задачи ставит Вашингтон.