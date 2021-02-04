Закрытие телеканалов: доказательств вины нет

После того, как накануне ночью Владимир Зеленский издал указ о закрытии трех украинских телеканалов, вчера события развивались достаточно прогнозируемо. Власть, как и следовало ожидать, пыталась уничтожить "112", NewsOne и ZIK в интернете своими силами, но ей это, естественно, не удалось. Параллельно Минкульт обратился к Ютубу, чтобы заблокировать аккаунты телеканалов, но ответа пока не дождался.

Вчера прояснилась внешнеполитическая расстановка сил. Штаты, как и следовало ожидать, поддержали уничтожение телеканалов, поэтому в их отношении остался невыясненным только один вопрос: было ли само закрытие требованием из-за океана или Госдеп просто позволил Зеленскому сделать то, что он хочет.

Невнятной оказалась позиция Евросоюза, который просто изучает ситуацию. Очевидно, что она Брюсселю очень не нравится, но выступить в защиту "пророссийских" каналов евролидерам не с руки – особенно, когда параллельно нужно вести наступление на Москву в связи с приговором для Навального.

Из всего невнятного брюссельского комментария интересным оказался один пассаж – о том, что руководство Евросоюза получило информацию от Киева о причинах решения: оно было принято на основании… расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами". Интересно это в том плане, что ни о каком расследовании внутри Украины власть не заявляла и никаких фактов из него не публиковала. Лишь неофициально появилась информация, что владелец телеканалов Тарас Козак якобы занимался торговлей углем из "ДНР" (что приравнивается к "финансированию терроризма"), однако, по словам спикера ВР Дмитрия Разумкова, никаких документов об этом расследовании не имели даже члены СНБО, когда принимали решение. Поэтому достоверность данных от СБУ, на которые ссылается Евросоюз, весьма сомнительна.

Тем более, что секретарь СНБО Данилов прямо сказал, что никаких результатов расследования по этому поводу нет.

"Сейчас предположения: уголь, что-то еще - это все предположения. Это не совсем может соответствовать действительности", - признался Данилов.

Тем не менее на основании этого "предположения" уже введены санкции против гражданина Украины и закрыты три ведущих информационных телеканала.

Уже всем очевидно, что решение готовилось на скорую руку, и серьезной аргументацией никто не занимался. Всем очевидно, что ни в одном суде обвинения против Козака и (особенно) против телеканалов поддержки не найдут, и потому указ принимался с единственной целью: выиграть время. Суды будут тянуться месяцы, а то и годы, за это время каналы потеряют аудиторию и после отмены указа через суд не смогут восстановить ее. При этом Зеленский, видимо, рассчитывает, что отсутствие трех каналов Козака позволит ему восстановить свои рейтинги и опустить рейтинги "ОП-ЗЖ".

Но вот в этом расчете кроется глубокое заблуждение. Рейтинг Зеленского формируется не телеканалами, а цифрами в платежках. И тот факт, что, согласно свежей социологии, 91% украинцев поддерживает "Тарифный майдан", в электоральном плане значит намного больше, чем работа всех телеканалов, вместе взятых.

Социология: полстраны хочет отставки Зеленского

Собственно, вчерашняя публикация КМИСом результатов последнего соцопроса стала своеобразным подтверждением того, что выстрел Зеленского по телеканалам был холостым и что общественное мнение в стране формируют отнюдь не "112", NewsOne и ZIK.

Согласно данным КМИС, уже 60% избирателей хочет перевыборов Верховной Рады, что намного больше, чем суммарная аудитория трех указанных каналов. А это значит, что даже после их закрытия у избирателей будет достаточно источников информации, чтобы сделать те же выводе о парламенте, которые он делал и до этого.

То же касается вопроса о досрочной отставке президента, на который положительно ответили 47% украинцев: только зависимый от телевизора человек может считать, что половина населения (в том числе – не менее трети бывших избирателей Зеленского) сформировали свое мнение исключительно из-за эфиров "112", NewsOne и ZIK.

Власть всегда ищет причины в ком-то, но не в себе. И когда президент, пообещавший мир, уже второй год избегает любых шагов, способных этот мир обеспечить, винить в этом нужно не медиа, а его самого.

Когда президент, обещавший снизить тарифы на газ и отопление, допустил их значительное повышение нынешней зимой, то не нужно искать виновных где-то, кроме собственной команды. И таких пунктов можно насобирать с десяток.

Поэтому удивляться стоит не тому, что "Оппозиционная платформа" уже на 6% обходит "Слугу народа", а тому, что еще есть 20 с небольшим процентов избирателей, которые позволяют самому Зеленскому удерживаться на первом месте.

Очевидно, что 22%, которые, согласно КМИСу, сейчас готовы голосовать за действующего президента, будут таять и в будущем. И интересно, кого в падении своего рейтинга Зеленский будет обвинять тогда.

Правосудие по-украински: все дела по Байдену и Порошенко закрыты

Тем временем стало известно, что Зеленский не выполнит и еще одно свое обещание – посадить своего предшественника. Вчера в "Евросолидарности" торжественно объявили, что власть закрыла все уголовные дела, в которых фигурировали бывший президент Украины Петр Порошенко и нынешний президент США Джо Байден.

Понятно, что основной причиной закрытия дел стал изменившийся статус Байдена: адвокат Порошенко Илья Новиков так и объяснил, что все дела срочно закрыли в 20-х числах января – сразу после инаугурации нынешнего хозяина Белого дома.

Так что мы имеем дело с такой же ситуацией, как и санкции против Козака, только с точностью до наоборот: пока Байден не был президентом, основания для уголовных производств по нему были, а как только принял присягу, основания тут же исчезли.

Впрочем, с делами против Порошенко тоже происходили подобные метаморфозы: их громко заводили, а потом, после совместных голосований "слуг народа" и "Евросолидарности" в парламенте, тихо закрывали. Так что уже очевидно: когда Зеленский говорил о "весенних посадках", он все-таки имел в виду картошку.

Хочет ли Берлин новых санкций по Навальному?

Евросоюз вчера перешел ко второй фазе своей реакции на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Первая, как известно, была по горячим следам, когда все осудили и потребовали освобождения. На второй начались разговоры о санкциях. Правда, из вчерашних комментариев не видно, чтобы в ЕС было большое желание их вводить, и тем более – вводить быстро.

Ключевой в этом вопросе, безусловно, является позиция Германии. И на данный момент она звучит так: "Мы в октябре прошлого года в рамках ЕС уже приняли санкции против России из-за отравления Навального. После этого приговора в рамках ЕС также будут вестись консультации, новые санкции не исключены".

Как видим, новые санкции "не исключены", но вообще-то мы за Навального уже ввели их, поэтому будем консультироваться. Из всего этого следует, что, даже если новые санкции появятся, они будут только дополнением к октябрьскому пакету. А октябрьский пакет, как известно, состоял исключительно из персональных санкций, не затрагивая экономических вопросов.

По "октябрьской" логике, под санкции могут подпасть судьи, которые вынесли приговор Навальному. Возможно, еще какие-то чиновники, причастные к российской судебной системе. Но очевидно, что о "Северном потоке - 2" Берлин по-прежнему ставить вопрос не хочет – даже несмотря на то, что с таким призывом обратился уже не только Вашингтон, но и Париж.

Так что, похоже, тему Навального на международном уровне можно считать закрытой. Если его и выпустят досрочно, то не в ближайшее время и не из-за санкций.