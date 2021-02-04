Мэо Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил с необычной инициативой. Он предложил брать по сто тысяч гривен за интим на фоне панорамы Ивано-Франковска, а все средства направлять на реставрацию ратуши.

Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook.

Таким образом он отреагировал на видеролики, в котором пара "занимается" сексом на смотровой площадке городской ратуши.

"Новую услугу введем на Ратуше! 100 000 грн. за занятия любовью на фоне панорамы города! Все средства пойдут на реставрацию Ратуши! Есть идея поручить КП "Центр развития города и рекреации!", - написал мэр.

Напомним, что 2 февраля в сети Instagram около 16:00 появился ролик с неизвестной парой, якобы совершавшей половой акт на смотровой площадке ратуши.

Видео обнародовал известный блогер f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y. на своей странице. Хотя из-за большого приближения камеры качество видео не слишком хорошее, но четко видно, что это именно городская ратуша. Видео стало вирусным в сети.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Ивано-Франковской области водоканал решил закупить презервативы и духи на 15 тысяч грн.

Также мы писали о том, как в Ивано-Франковской области горсовет официально призвал жителей не ходить в храм УПЦ МП.