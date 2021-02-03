Новые сводные данные о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие 24 часа показывают, что Украина занимает довольно высокие места в Европе и мире по суточному приросту зараженных и по количеству умерших.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по числу выявленных новых случаев в первую тройку входят:

Испания - 31 596 случаев;

Франция - 26 362 случая;

Великобритания - 19 202 случая.

Украина разместилась на 11-м месте с 3 285 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 177 475 зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

США - 52 165 случаев;

Испания;

Франция.

Украина в этом списке 22-я. За сутки на планете заразились 334 289 человек.

Прирост новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе в первой тройке такие страны:

Великобритания - 1 322 случая;

ФРГ - 691 случай;

Испания - 565 случаев.

Украина на континенте на девятом месте со 165 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 5 684 человека.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

США - 2 049 случаев;

Великобритания;

ФРГ.

Украина в списке 11-я. Всего в мире за сутки скончались 9 822 человека.

Прирост смертей от осложнений COVID-19 в мире (красный столбик)

За период пандемии, объявленной ВОЗ в марте 2020 года, было выявлено 104 732 441 зараженных. 76 миллионов 300 с лишним тысяч людей выздоровели. От осложнений инфекции умерли 2 272 222 человека.

Коронавирусная статистика по миру с начала пандемии

Новые показатели можно сравнить с данными за предыдущие сутки.

Ранее "Страна" приводила данные Минздрава о ситуации с коронавирусом в Украине на 3 февраля.