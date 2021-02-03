Названа причина аварии на Запорожской ТЭС, после которой Энергодар остался без света
Запорожская тепловая электростанция (ТЭС) отключена от сети из-за аварии на подстанции "Луч".
Об этом говорится в сообщении компании "ДТЭК Энерго".
"Сегодня в 19:25 ДТЭК Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго. Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии", - говорится в нем.
На момент происшествия в работе находились 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт.
Также остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но в данный момент энергоснабжение города восстановлено.
Компания "ДТЭК Энерго" является структурой холдинга ДТЭК, объединяющая угольный бизнес, генерацию электроэнергии, а также предприятия горного машиностроения.
ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.
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