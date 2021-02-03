Сегодня, 3 февраля, в Запорожской области случилось большое ЧП.

На местной ТЭС произошла авария, из-за чего Энергодар, Днепрорудное и несколько поселков остались без света, горячей и холодной воды.

"Страна" собрала все, что известно о происшествии на данный момент, а также о его причинах.

Авария на Запорожской ТЭС - что случилось

Запорожская ТЭС находится в Энергодаре (население 53 тысячи человек) на берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Теплоэлектростанция входит в группу Рината Ахметова ДТЭК.

Уже вечером, когда стемнело, жители Энергодара услышали сильный гул. Позже выяснилось, что это был аварийный сброс пара на Запорожской ТЭС, случилась авария. Ее последствия местные жители ощутили сразу. Во всем городе погас свет, из кранов перестала течь вода - и горячая, и холодная.

Помимо Энергодара, был обесточен город Днепрорудный Васильевского района (население более 18 тысяч человек) и еще несколько находящих поблизости поселков.

"По всем признакам - серьезная авария на самой ТЭС. Может быть даже с остановкой блока (-ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы", - написал в фейсбуке депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

Местные жители стали публиковать видео случившегося, которые мы размещаем ниже. Видно, что город без света, в сторону ТЭС едут пожарные машины.

Детали сообщил мэр Энергодар Дмитрий Орлов.

"Сегодня около 19:27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль". Что именно стало причиной аварии в настоящее время ТЭС официйной информации все еще не предоставила.

За полчаса электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС - об этом сообщил начальник смены АЭС.

Как только получу полную информацию о причинах аварии на тепловой состоянии - сразу же сообщу".

Местные в комментарии "Стране" подтвердили слова мэра - свет в городе действительно дали. А вот воды все так же не было.

Вскоре Орлов опубликовал новый пост с более подробной информацией. Судя по успокаивающему тону его сообщения, в городе возникла серьезная паника - люди стали опасаться Чернобыля-2.

"Уважаемые жители Энергодара. Понимаю, которой резонанс вызвало отключение электроснабжения в городе. В первую очередь хочу заверить: поводов для паники нет! Никаких эвакуации, о которых уже пишут чушь в социальных сетях!

Да, произошла авария, в результате чего город остался без света. Как сообщила нам ТЭС ДТЭК, в 19:30 отключился трансформатор АТ-2 с группой АО-1,2 дифзащитой. "Вышибло" блок №2, затем блок №3 - от потери собственных нужд. Причина отключения блока №4 еще выясняется.

В целом же причины аварии на ТЭС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и под контролем! Еще раз подчеркиваю: Запорожская АЭС работает как и работала, никаких внештатных ситуаций! Поэтому прошу не порождать слухов!

О ситуации в городе. В результате аварии без электроснабжения остались сразу все подстанции. Подстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу за полчаса. Подстанцию ​​"Радуга" запустили позже. Для этого пришлось делать аварийное перепиключення подстанции. Сейчас почти 100 процентов жилого фонда со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения.

Работы продолжаются".

В ДТЭК случившееся также прокомментировали. В компании уверяют, что серьезной аварии удалось не допустить.

"Сегодня в 19:25 ДТЭК Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго. Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии", - заявили в ДТЭК.