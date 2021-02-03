В США определились, когда смогут принять решение относительно санкций к российскому газопроводу "Северный поток - 2".

Об этом сказал пресс-секретарь американского Государственного департамента Нед Прайс во время пресс-брифинга 3 февраля. Трансляцию брифинга ведет официальный Ютьюб-канал Госдепа.

По словам Прайса, с санкциями в Вашингтоне определятся уже после завершения строительства трубопровода или даже после его сертификации.

Днем ранее правительство США сообщило властям Германии, что американские санкции на строительство газопровода "Северный поток - 2" будут сняты при условии, если Российская Федерация не станет использовать магистраль против интересов Украины.

А прямо накануне инаугурации Джо Байдена США ввели новые санкции против "Северного потока - 2". Под ограничения попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".