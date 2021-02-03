Президент Владимир Зеленский встретился с послами стран Большой семерки и Европейского Союза в Украине. На встрече были затронуты темы сотрудничества Украины с международными партнерами, внедрение реформ, конфликта на Донбассе, а также запрета вещания трех оппозиционных телеканалов.

Пресс-релиз о встрече опубликован на сайте президента.

В начале мероприятия Зеленский сказал, что со времени последней встречи в таком формате в прошлом году в Украине произошли события, которые угрожают государственному строю, поэтому "были приняты решительные шаги для преодоления этих вызовов".

Среди таких шагов он назвал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля о введении санкций против отдельных СМИ.

"Хочу отметить работу Службы безопасности Украины именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", - уверяет Зеленский.

Он рассказал послам, что телеканалы, по которым были применены санкции, "длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса нашего государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию и продвижения гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в нашей стране".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что санкции в отношении некоторых СМИ якобы были введены на основе "серьезных доказательств".

Также на встрече обсудили судебную реформу и урегулированию ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного суда Украины. Зеленский сообщил о дальнейших шагах по реформированию судебной ветви власти и подготовку стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.

По словам Зеленского, завтра состоится рабочая презентация всей судебной реформы.

"Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине", - констатировал президент.

В среду Зеленский встретился еще и с представителями лояльных к власти телеканалов и тоже заявил им, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

Ранее "Страна" приводила наблюдение, что в США и ЕС запрет телеканалов одобрили еще до выхода соответствующего указа Зеленского.