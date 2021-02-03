В Энергодаре после того, как город был обесточен в результате аварии на ТЭС, уже дали свет.

"В 19:30 по всему региону не было ни света ни воды. Минут 15 назад начали подключать свет частями, по микрорайонам. А воды до сих пор нет ни горячей, ни холодной", - сообщил "Стране" житель Энергодара.

Ранее "Страна" публиковала видео аварии на Запорожской ТЭС, после чего соседний город Энергодар был обесточен.

Мэр города Дмитрий Орлов не смог назвать причину аварию на ТЭС, но заявил, что "все блоки вдруг сели на ноль".

Он также сообщил, что спустя примерно полчаса свет в Энергодар и соседние города начал поступать.