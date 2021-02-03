Эффективность вакцины против коронавирусной болезни от компании AstraZeneca во время третьей фазы испытаний составила 82%.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

В частности, испытания компания осуществляла в Великобритании, Южно-Африканской Республике и Бразилии. В нем приняли участие 17 177 человек. В итоге симптомы Covid-19 обнаружили только у 332 участников.

В пресс-центре рассказали, что повышенная эффективность появляется при увеличении интервала между первой и второй прививками.

"Результата в 82% эффективности удалось достичь благодаря введению второй дозы вакцины через 12 недель после первой", - говорится в пресс-релизе компании.

Там также отметили, что после первой прививки эффективность медицинского средства составляет 70-76%.

Напомним, что швейцарский регулятор не выдал разрешения на вакцину AstraZeneca, так как счел недостаточными предоставленные компанией данные.

В то же время власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca.

Как сообщала "Страна", Украина получит до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Поставки начнутся в течение первого полугодия текущего года.