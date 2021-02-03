Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг по поводу закрытия телеканалов NewsOne, ZIK и "112". Он заявил, что в регионах Украины работают другие телеканалы, которые якобы проводят антиукраинскую политику, и не исключил их запрета.

Брифинг Данилова транслировался в Фейсбуке.

"Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы (именно документы, а не эмоции), будет соответствующее реагирование", - сказал Данилов журналистам.

У него поинтересовались, почему именно сейчас введены санкции против СМИ, которые работают далеко не первый год.

"Для того чтобы принять такое решение, нам необходимо было собрать соответствующие документы от наших исследований, спецслужб... Как только появились все эти основания, мы сразу провели заседание СНБО и проголосовали", - ответил чиновник.

По поводу заявлений о намерении обжаловать в суде решение СНБО Данилов сказал, что телеканалы имеют на это право.

"Мы живем в правовом государстве. Имеют право - пусть оспаривают. Какое будет решение? Мы все будем знать... Но еще раз хочу сказать: мы сюда российские нарративы не звали, мы сюда оккупантов не ожидали и не звали. И речь сейчас идет как раз о пятой колонне, которая расшатывает наше государство, участвует в антигосударственной процедуре, что недопустимо", - сказал Данилов.

Ранее "Страна" сообщала, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова не поддержал попавшие под санкции телеканалы NewsOne, Zik и "112 Украина".

Между тем 4 февраля националисты собираются закрывать телеканал "Наш".