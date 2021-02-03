Весь город Энергодар и соседние населенные пункты с 19:27 остались без электроснабжения из-за аварии на ТЭС.

Об этом сообщил в Facebook мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Предварительная информация о электроснабжения. Сегодня, около 19.27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль", - пишет Орлов.

Что именно стало причиной аварии, в настоящее время неизвестно.

"Через полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС - об этом сообщил начальник смены АЭС", - говорится в сообщении.

Ранее мы публиковали видео аварии на Запорожской ТЭС.

Также мы писали о том, что с ноября запасы угля на складах украинских ТЭС снизились в шесть раз.