Сегодня, 3 февраля, спасатели ГСЧС предупредили о сильных порывах ветра в столице Украины и некоторых областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

"По информации УкрГидрометцентра, 4 февраля в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили представители госслужбы.

Также они рассказали, что в Киеве утром и днем ​​4 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.



Скриншот: t.me/dsns_telegram

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