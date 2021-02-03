Украина в январе 2021 года увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия) на 51,4% до 3,86 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины".

"Ре-экспорт газа из Украины в Европу за этот период (за январь) составил 0,24 млрд куб. м, транзит через украинскую ГТС в Европу - 3,86 млрд куб. м",- сообщили в пресс-центре.

В госкомпании рассказали, что в западном направлении было протранзитировано 3,54 млрд куб. м газа. В частности:

в Польшу - 0,39 млрд куб. м;

в Словакию - 2,23 млрд куб. м;

в Венгрию - 0,92 млрд куб. м.

В то же время в южном направлении транзит составил 0,55 млрд куб. м, из них:

0,15 млрд куб. м - в Румынию;

0,39 млрд куб. м - в Молдову.



Ранее "Страна" сообщала, что транзит российского газа через Украину рухнул до 30-летнего минимума. В прошлом году "Газпром" прокачал через украинскую территорию 55,8 миллиарда кубометров топлива, что является минимальным значением за последние 30 лет.

Также мы публиковали график о том, как сильно упал транзит газа в Европу через Украину. Сообщалось, что несмотря на существенное падение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивал забронированные на 2020 год транзитные мощности.