Националисты объявили 4 февраля акцию протеста у офиса телеканала "Наш" под названием "Добьем гнид".

Анонс митинга появился в соцсетях националистических группировок.

Судя по афише акции, ее организаторами выступили "Основа будущего" (бывшая "С14"), "Правый сектор" и Всеукраинская молодежная общественная организация "Сокол". Акция начнется в 13:00 на улице Жилянской, 101А. Организаторы собираются "закрыть" телеканал.

В эфире телеканала "Наш" уже назвали это давлением на СМИ и угрозой в адрес журналистов.

Очевидно, что радикалов подтолкнул к действиям запрет 2 февраля Владимиром Зеленским трех оппозиционных каналов NewsOne, Zik и "112 Украина". И националисты считают, что закрыть нужно еще и телеканал "Наш".

"Страна" приводила мнения представителей Запада по поводу решения Зеленского. Там не только не осудили закрытие телеканалов, но и фактически благословили этот акт цензуры.