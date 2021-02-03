Из-за аварии на Запорожской ТЭС город Энергодар остался без света и воды.

Об этом на своей странице в соцсетях рассказал депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

Отмечается, что 3 февраля в Энергодаре жителей испугал сильный гул. Оказалось, что произошел аварийный сброс пара на Запорожской ТЭС. Случилась авария - из-за нее Энергодар и Днепрорудный (Васильевский район) остались без света. К тому же, в Городе энергетиков остановились "водные" насосы.

"По всем признакам - серьезная авария на самой ТЭС. Может быть даже с остановкой блока (-ов). Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно - никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет - остановились насосы", - пишет депутат.

В комментариях пишут, что в Днепрорудном также нет света.

Местные жители в соцсетях публикуют видео из района аварии на Запорожской ТЭС. Город без света. К электростанции несутся пожарные машины.

Ранее "Страна" рассказывала, что с ноября запасы угля на складах украинских ТЭС снизились в шесть раз.

Также мы писали, как две недели назад славянская ТЭС экстренно остановила энергоблок после аварии.