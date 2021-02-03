В четверг, 4 февраля, в Украине синоптики прогнозируют похолодание. В частности, морозы усилятся в некоторых областях до -23 градусов уже через несколько дней.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

6 февраля будет наблюдаться снижение температуры в Карпатском регионе. В ночное время температура опустится до -11...-16 градусов, днем будет держаться около -5...-10 градусов.

В южной и западной части в конце недели синоптики обещают похолодание до -9 градусов ночью и до -5 днем. На Закарпатье и в Одесской области температура воздуха будет от ноля до 5 градусов тепла. В столице температура 5 февраля будет -6...-11 градуса, днем -​​3...-8, 6 февраля ночью похолодает до -16 градусов, днем ​​5-10° мороза.

7 февраля в Украине также сохранится холодная погода. По прогнозам синоптиков, в Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ночью -12...-17 градусов, а в Черниговской и Сумской области температура опустится до -23 градусов. В дневное же время будет колебаться от -7 до -12 градусов.

На остальной территории страны ночью будет -3...-9 градусов, днем -​​1...-7, на юге и юго-западе страны от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Возможны небольшие осадки в виде снега.

8 февраля в Украине температура воздуха начнет подниматься, временами пройдет снег, днем ​​в юго-западной части преимущественно дождь.

В большинстве областей ослабление морозов на 3-6°. На Закарпатье 7 февраля без осадков, 8 февраля дождь; температура ночью до 5 градусов тепла, днем ​​+6...+11 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, в четверг всю Украину накроет дождями и воздух прогреется до весенних значений. На дорогах Украины - местами гололед (кроме юго-восточной части).

Также напомним, что синоптик предупредила о температурных качелях и резкой смене погоды в Украине. По всей территории страны, как и в столице, осадки не ожидаются.