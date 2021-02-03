После вступления в силу собственного указа о запрете вещания NewsOne, Zik и "112" Владимир Зеленский встретился с руководителями крупных телеканалов. Он заявил, что в Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча с руководством ведущих украинских телевизионных каналов была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - заверил Зеленский.

Он добавил, что решение о санкциях имеет якобы "обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

"Топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации. Участники встречи отметили, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Пофамильный перечень "топ-менеджеров" телеканалов, которые поддержали действия властей против своих коллег, Офис президента не привел.

Ранее "Страна" рассказывала о реакции Запада на запрет телеканалов в Украине.

Мы также приводили комментарий отца Зеленского по поводу санкций против СМИ и их владельца Тараса Козака.