В Министерстве здравоохранения проанализировали заболеваемость COVID-19 за последние две недели. Как оказалось, в этот период больше всего зараженных на каждые 100 тысяч населения в Черновицкой области.

Статистика отображена в таблице, опубликованной на сайте Минздрава.

Показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней в Черновицкой области равен 288 на 100 тысяч населения. В лидерах антирейтинга также значатся Ивано-Франковская область (показатель 281,5) и Николаевская (195).

В Киеве заболеваемость COVID-19 за указанный период составляет 166,1 на 100 тысяч населения.

Средний показатель заболеваемости по Украине равен 144,7.

Самый низкий уровень заболеваемости за последние две недели отмечен в Кировоградской области - 44,9 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для зараженных коронавирусом, - в Ивано-Франковской области (52,9% по состоянию на 2 февраля).

По Украине уровень загруженности коек в больницах для больных COVID-19 равен 27,4% (по состоянию на 2 февраля), в Киеве - 27,3%.

Между тем сегодня в одной из областей Украины за сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что больше половины украинцев уже имеют иммунитет к коронавирусу.