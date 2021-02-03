В социальной сети Instagram появилась новая функция, цель которой - защитить аккаунты пользователей от хакеров. Удаленный контент теперь будет попадать в специальную папку "недавно удаленные".

Об этом пишет Engadget.

Так, после того как пользователь удалит фото, видео или Instagram-историю, она будет попадать в специальную папку, доступ к которой будет только у владельца аккаунта. Если пользователь захочет удалить или восстановить какой-либо контент, ему нужно будет подтвердить, что именно он - владелец учетной записи. Но через 30 дней контенн\т из папки будет удален автоматически.

Напомним, Facebook и Instagram будут удалять "дезинформацию" о вакцинах против Covid-19. Соцсеть будет оказывать помощь властям и органам здравоохранения в борьбе с пандемией.

Также сообщалось, что осенью прошлого года Facebook и Instagram объединили свои чаты.