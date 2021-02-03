В Украине процент населения с сформировавшимся иммунитетом к коронавируса Covid-19 в среднем составляет 52%.

Об этом сообщает сеть лабораторий "Синэво" на своей странице в Facebook.

В частности, эти данные были получены по результатам тестирования населения в "Синэво" по всей Украине в январе 2021 года.

В сети лабораторий с мая 2020 года около 140 тысяч человек прошли исследование на антитела IgG, свидетельствующие о наличии иммунитета. "По итогам тестирования в январе 2021 года, число клиентов с выявленным иммунитетом к Covid-19 в зависимости от региона составляет от 44% до 60%", - заявили в сети лабораторий, добавив, что еще в октябре 2020 года, процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составлял 33%, а в июле – 9%.

"Результаты исследования, которое мы проводим еще с весны 2020 года, показывают, что процент населения, обладающего иммунитетом к Covid-19 по Украине, вырос в среднем с 3% в мае 2020 до 52% по итогам января 2021. Такой показатель дает возможность предполагать, что Украина приближается к появлению коллективного иммунитета к Covid-19", - сообщили в "Синэво".

По данным лабораторий, процент населения с иммунитетом практически выровнялся по всей территории страны. "Например, в июле процент населения с иммунитетом в одних регионах был на уровне 2%, а в других – 20-30%, сейчас же он составляет примерно 50% по всех регионах Украины", - говорит директор по развитию "Синэво" Николай Бутенко.

На территории Украины зафиксированы такие показатели:

Херсонская область - 61%;

Одесская область - 56%;

Николаевская область - 54%;

Черновицкая область - 51%;

Волынская область - 47%;

Тернопольская область - 46%;

Ивано-Франковская область - 44%;

Львовская область - 42%;

Ровенская область - 39%;

Закарпатская и Хмельницкая область - 38%;

Киевская область - 55%, в самом Киеве - 51%;

Винницкая область - 49%;

Житомирская область - 41%;

Кропивницкая область - 58%;

Черниговская область - 54%;

Черкасская область - 53%;

Днепропетровская область - 52%;

Донецкая область - 55%;

Полтавская область - 60%;

Харьковская область - 52%;

Запорожская область - 51%;

Сумская область - 45%.



В то же время, по возрастному критерию самый высокий процент антител IgG, свидетельствующих о наличии иммунитета к Covid-19, выявлен у людей в возрасте старше 60 лет и составляет 51%.

А самый низкий уровень – у людей в возрасте от 20 до 40 лет – 31%, у детей до 8 лет доля положительных результатов на антитела IgG составила около 33%, у категории населения от 8 до 20 лет – 39%, от 40 до 60 лет – 42%.

"Кроме тестирования на антитела IgG, "Синэво" проводит ПЦР-тестирование, тестирование на антиген к Covid-19 и комбинированный тест на антиген к SARS-CoV-2 и вирусу гриппа А и B, а также на антитела IgМ и IgА, которые показывают активную фазу болезни", - заявили в пресс-центре.

Суммарно с мая 2020 года лаборатория выполнила более 500 тысяч всех видов тестов на Covid-19. Из них: 220 тысяч - ПЦР-тестов; 35 тысяч - на антиген к Covid-19; 115 тысяч - на антитела IgМ и IgА; почти 140 тысяч - на антитела IgG.



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Также напомним, что, по данным ВОЗ, люди остаются восприимчивыми к коронавирусу, несмотря на иммунитет у переболевших.