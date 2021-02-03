Кабинет министров с 1 февраля повысил выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. Также правительство с 1 января 2022 года увеличило надбавки людям с инвалидностью с детства.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 3 февраля.

Рост выплаты по уходу за детьми с инвалидностью произошел в два раза: с 50-75% прожиточного минимума до 100-150% - в зависимости от заболевания ребенка и группы инвалидности.

Что касается надбавок, то повышения будут такими:

лицам с инвалидностью с детства из подгруппы А I группы, утратившим трудоспособность, надбавки повышаются с 75 до 150% прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства из подгруппы Б I группы, утратившим трудоспособность, - с 50 до 100% прожиточного минимума;

одиноким лицам, утратившим трудоспособность, с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15 до 75% прожиточного минимума.

Ранее "Страна" рассказывала, что Кабмин выделил более полутора миллиардов гривен на пособия по безработице и другие выплаты.

Также правительство утвердило на заседании в среду план для поддержки сфер культуры и туризма.