Сегодня, 3 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов провел брифинг, который касался сам резонансной темы сегодняшнего дня - блокирования телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Именно Совбез принял это скандальное решение - которое своим указом утвердил Зеленский.

Правда, в самом документе нет ни слова в обоснование столь жестких мер. И пресс-конференция Данилова по идее должна была пролить свет - за какие конкретные деяния власть без суда и следствия отключила три крупных телеканала?

Однако после объяснений секретаря СНБО многие лишь укрепились во мнении, что в основании решений Зеленского стоял политический произвол.

"Страна" разобрала заявления Данилова.

Как принималось решение о закрытии телеканалов

Начал Данилов с общей информации о том, как проходило голосование.

По его словам, члены СНБО высказывали свое мнение в письменной форме. 17 человек было "за". Министр обороны Украины Андрей Таран - не голосовал, поскольку находится в рабочей командировке в Индии. Еще один воздержался. Кто Данилов не указывает, но уже известно, что это глава парламента Дмитрий Разумков. Спикер рассказал об этом сегодня сам.

Разумков сегодня в Раде дал интересное объяснение, почему он воздержался. По его словам, среди присланных ему документов не было списка "преступлений", за которые каналы были бы достойны санкций.

И это контрастирует со словами Данилова, который сообщил, что все документы были, но часть из них являются секретными - "потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодняшний день осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране".

То есть, со слов секретаря, на заседании был ряд секретных документов, полученных СБУ из Российской Федерации. Но, видимо, они были настолько секретными, что их не показали даже членам Совбеза - о чем свидетельствуют слова Разумкова, который доказательств вины каналов не увидел.

Или же, как вариант, этих доказательств там не существовало вовсе.

"Дополнительной информации от представителей специальных служб не было в том пакете документов, который был предоставлен на ознакомление мне лично. И, к сожалению, информации от председателя Службы безопасности я также не слышал", - рассказал Разумков.

И вряд ли мог бы услышать, поскольку члены СНБО не встречались, а голосовали за решение удаленно.

В это же время, по версии Данилова, подготовка документов к решению СНБО Украины соответствующими службами заняла длительное время: "Если кто-то считает, что это можно сделать за один день или неделю, то он глубоко ошибается".

Но тогда тем более вопрос - где информация о конкретных проступках телеканалов или их собственников, раз ее так долго собирали. Секретарь на него упорно не отвечал, ссылаясь на секретность.

Ближе к концу брифинга Данилов завесу этой тайны все же приоткрыл. Журналисты попросили его прокомментировать, не связаны ли санкции с импортом угля из "ДНР" и "ЛНР", которым якобы занимаются близкие к Козаку структуры. Что, мол, приравнивается к финансированию терроризма.

Эти слухи сегодня начали публиковать СМИ, которые ссылались источники в Офисе президента. Учитывая заинтересованность ОП, это могла быть контролированная утечка. На просьбу ее прокомментировать Данилов ответил так:

"Смотрите, я хочу сказать, что если люди видели эти документы, то они имели к ним соответствующий допуск. Сейчас предположения: уголь, что-то еще - это все предположения. Это не совсем может соответствовать действительности. Но мы руководствуемся информацией соответствующих спецслужб", - сказал секретарь СНБО.

Из заявления Данилова выходит, что до сих пор нет четких доказательств того, что Козак каким-то образом к этим схемам причастен. То есть санкции ввели на основе еще не доказанных обвинений.

И такое признание тянет на сенсацию, так как полностью разбивает все формальные основания для введения санкций.

Характерно, что представители власти вообще избегают говорить о конкретном поводе, по которому против Козака были применены меры, а предпочитают делать довольно абстрактные заявления о противодействии "информационной войне".

Да и Данилов по сути подтвердил, что главной целью были телеканалы, а "засекреченные" доказательства стали только формальным поводом выбросить их из вещания.

О законности блокирования телеканалов

Отдельно Алексей Данилов прокомментировал законность принятого решения. Сегодня многие эксперты и юристы обратили внимание на то, что а) вводить санкции против гражданина Украины не предусмотрено законодательством; б) у президента без решения суда нет полномочий своим решением закрывать телеканал.

Все это секретарь СНБО парировал так: "Относительно законности санкций - у нас нет никаких сомнений, что все сделано в рамках действующего законодательства, и соблюдены все необходимые процедуры".

По его Данилова, санкции были приняты с учетом Постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года. Предложения, обоснованные соответствующими документами, были внесены также Службой безопасности Украины.

"Президент Владимир Зеленский является гарантом Конституции, и все происходит в рамках законодательства и Конституции", - сказал Алексей Данилов. При этом он не конкретизировал, в рамках каких статей Конституции.

О том, что санкции нельзя вводить в отношении украинского гражданина, Данилов сказал так: "Скажите мне пожалуйста, а кто сказал, что эти люди не подконтрольны иностранному государству? Подождите, как говорят: "Скоро будет".

То есть де-факто он подтвердил, что в этой части в том числе закон был нарушен.

Данилов: "Есть еще много телеканалов"

Данилов пригрозил остальным СМИ: "В Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой, и после поступления подтверждающих это документов Совет национальной безопасности и обороны Украины будет вводить санкции в их отношении"

По его словам, телеканалов, которые транслируют "совсем не проукраинские сюжеты", в Украине много.

"В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование", - сказал он. И добавил, что не имеет значения, в каком регионе Украины действует такой телеканал, реагирование будет одинаковым.