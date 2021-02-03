Сегодня, 3 февраля, в Минздраве рассказали, как влияют иллюстрации на пачках сигарет на курильщиков и помогут ли они избавиться от пагубной привычки.

Об этом со ссылкой на опрос КМИС сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Изображения последствий на пачках сигарет - это не панацея от пагубной зависимости. В свою очередь это очередной шанс обратить внимание курильщика, что именно он теряет, когда выбирает минутное "удовольствие", - говорит Владислав Збанацкий, заместитель гендиректора ЦОЗ.

Он также отмечает, сколько раз курильщик обращает внимание на пачку.

"Курильщик смотрит на пачку сигарет менее 20 раз в день, за год он обращает внимание на дизайн упаковки около 7 тысяч раз. Мы не можем пренебрегать этой рекламной площадью в борьбе с курением и позволять табачным магнатам манипулировать сознанием", - заявил Збанацкий.

В ЦОЗ рассказали, что сегодня, 3 февраля, ОО "Жизнь" и КМИС представили результаты социологического исследования, в результате которого был создан рейтинг наиболее эффективных сообщений и изображений, которые побуждают курильщиков бросить курить, а некурящих - не начинать курить вовсе.

В частности, реальные фотографии помогают лучше визуализировать природу болезней, вызванных курением, чем просто слова. Поэтому введение сигаретной упаковки с эффективными картинками сможет положительно повлиять на уменьшение распространенности курения среди украинцев.

"Эффективные нововведения относительно вида сигаретных пачек предлагает комплексный антитабачный законопроект №4358", - рассказали в ЦОЗ.

Принятие данного законопроекта адаптировать украинские сигаретные пачки с международными стандартами благодаря:

введению эффективных изображений с реальными последствиями болезней, вызванных курением, которые будут занимать не менее 65% площади пачки;

внедрению регулярной ротации графических изображений.

Также в ЦОЗ добавили, что пачка сигарет - важный канал коммуникации. "Предупреждение о вреде для здоровья на упаковке табачных изделий имеет большое значение для эффективной стратегии борьбы с табаком", - рассказали в МОЗ.



Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев умирают от последствий курения каждый день. Ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает около 85 000 украинцев, то есть в среднем 230 человек в день.

Также напомним, что курение увеличивает риск заражения коронавирусом и ухудшает течение заболевания Covid-19. Кроме того, у курильщиков заболевание Covid-19 чаще протекает в тяжелой форме, чем у некурящих.