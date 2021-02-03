Компании Nokia и Vodafone провели успешные испытания новой технологии волоконно-пассивной оптической сети (PON). Такая сеть позволяет обеспечить интернет со скоростью 100 Гбит в секунду.

Об этом сообщает портал Tech Xplore.

Так, тестирование технологии прошло в лаборатории Vodafone в одном из городов Германии, Эшборн. В результате скорость интернета, полученная во время эксперимента, превысила в десять раз все самые быстрые сети, которые доступные в мире.

Такая высокая скорость, в 100 Гбит/с, была достигнута благодаря использованию оптической линии с максимальной скоростью 25 Гбит/с вместе со специальной цифровой обработкой сигналов (DSP - Digital Signal Processing).

Как сообщили в компании, данная технология станет доступна для пользователей уже во второй половине текущего десятилетия и сможет предоставить скорость интернета до 50-100 Гбит/с.

Напомним, провайдеры должны сообщать о скорости интернета пользователям и соблюдать заявленные показатели.

Также сообщалось, что в Минцифры просили из бюджета 5,5 млрд ради обеспечения доступом к скоростному интернету жителей украинских сел.