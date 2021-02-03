Сотрудники Чернобыльского заповедника поделились результатами второго этапа учета зимних птиц, в основном - орланов-белохвостов.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Как и во время первого этапа, специалисты осмотрели левый и правый берега Припяти, а также приграничную территорию с Беларусью в районе реки Несвич. На правом берегу Припяти учет производили на открытых и заболоченных местах", - заявили в заповеднике.

В середине января исследовательский полигон стал холоднее, из-за чего все пруды временно утопили льдом. Однако погодные условия во время расчетов стали похожи на весну.

"Плюсовая температура, иногда бывает снег, но снежного покрова не хватает. Все пруды ещё были покрыты льдом, но хотя на некоторых частях частях водоемов вода уже была без льда", - сообщили представили.

В частности, скопления орланов не было, они равномерно распределялись по территории.

"Наибольшее их количество наблюдали в долине Припяти - 13 особей. На реке Несвич, у небольшой проруби, держалось 5 орланов. Возле г. Чернобыль на трупе погибшего оленя зафиксировано 7 птиц. Часть взрослых птиц держалась гнездовых участков. Всего в течение 25-27 января начислено 25 орланов-белохвостов", - заявили в заповеднике.

По данным представителей, это меньше, чем в декабре. Вероятно, это связано с кочеванием части птиц в более южные регионы во время похолодания.

"Другие хищные птицы были немногочисленными: во время учетов зафиксировано 6 обычных канюков (Buteo buteo), 2 зимняка (B. lagopus) и 1 ястреб-перепелятник (Accipiter nisus)", - добавили в заповеднике.



Ранее "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике пересчитали всех краснокнижных орланов, проживающих на заповедной территории.

Также напомним, что в Чернобыльском заповеднике перечислили птиц, которые улетели на зиму в Африку. В частности, пятьдесят видов птиц Чернобыльского радиоэкологического биосферного заповедника улетают на зимовку в Центральную Африку.