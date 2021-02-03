Ирпенский отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух жителей города Буча. Осенью они совершили разбойное нападение по предварительному сговору (ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следствие установило, что в сентябре прошлого года молодые люди, находясь вместе с шестью приятелями в центре Бучи, увидели двух незнакомцев у банкомата. Обвиняемые напали на мужчин, нанесли им несколько ударов кулаками по голове и лицу, после чего запихнули в свои машины и вывезли в ближайшую лесополосу. Там они продолжили бить своих жертв, привязав несчастных к дереву веревкой. Угрожая убийством, злоумышленники отобрали у потерпевших все имущество, причинив им ущерб на более чем 22,2 тысячи гривен.

Сейчас досудебное следствие по указанному производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве будут судить банду грузин, которая грабила прохожих на улицах.

Мы также рассказывали, как на трассе Киев-Харьков банда в масках ограбила пассажиров "Жигулей".