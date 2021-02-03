В Голосеевском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве руководителя клиники DMK Ukraine, пластического хирурга Андрея Сотника.

Согласно с материалам следствия, один из подозреваемых, находясь во дворе в г. Киеве, тремя выстрелами из огнестрельного оружия убил Сотника.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры в Facebook.

"При участии прокурора Киевской городской прокуратуры в Голосеевском районном суде города Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве врача-хирурга, которое произошло 02.02.2020 года в одном из центральных районов города", - заявили в пресс-центре.

В прокуратуре сообщили, что в ходе подготовительного заседания обвиняемые воспользовались своим правом на суд присяжных, в связи с чем коллегия судов приняла и назначила судебное разбирательство дела судом присяжных в открытом судебном заседании Голосеевского районного суда города Киева.

Также по ходатайству прокурора суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых на 2 месяца.

Напомним, 2 февраля прошлого года в центре Киева застрелили известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника. Версии убийства правоохранители объявили тайной следствия.

Во всех подробностях убийства разбиралась "Страна". Всего рассматривалось три версии: ограбление, заказ и месть.

Также сообщалось, что подозреваемых задержали 14 февраля прошлого года, в Одессе и Киеве. Всего за совершенное преступление подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

э