Приближается самый романтический день года - 14 февраля - День влюбленных, он же День Святого Валентина.

Некоторые считают, что праздник придумали маркетологи, чтобы под эту дату активнее продавать подарки. Другие уверены, что проявлять любовь всеми способами нужно на протяжении всего года, а не только один день в году.

Тем не менее, праздник давно прижился, влюбленным нравится радовать друг друга милыми сюрпризами и презентами. Рассказываем, что можно подарить в 2021 году.

Традиционные подарки на День влюбленных

Если вы совсем не знаете, что подарить на День влюбленных, можно воспользоваться списком из традиционных беспроигрышных подарков, а именно:

1. букет цветов,

2. ужин в ресторане или романтический вечер дома,

3. ювелирные украшения,

4. мобильный телефон,

5. парфюм,

6. фоторамка с совместным снимком,

7. в дополнение ко всему этому может идти шоколад и красивые свечи, которые вы потом зажжете двоем.

Оригинальные подарки на 14 февраля

Теперь перейдем к подаркам, которые более креативные. Но тут вы должны учитывать предпочтения своего любимого человека и выбирать, что ему больше придется по душе.

8. поднос или столик для завтраков в постели,

9. печенье с любовными предсказаниями,

10. держатель для украшений в виде балерины, лебедя или другой красивой фигуры,

11. зонтик для двоих,

12. именные полотенца,

13. аквариум с золотой рыбкой,

14. парные браслеты для влюбленных с гравировкой,

15. пауэрбанк, который ваш любимый человек всегда был на связи,

16. ваш общий портрет, написанный карандашом или красками,

17. путешествие,

18. список из ста причин, почему вы любите человека,

19. романтические письмо, написанное от руки,

20. совместная фотосессия,

21. совместный поход в спа,

22. торт (пирожные) с вашими именами и нежными украшениями,

23. эротический танец в оригинальном наряде,

24. абонемент в спортивный клуб, бассейн,

25. парный плед с рукавами,

26. термокружка,

27. курс массажа у специалиста,

28. настольные игры для влюбленных,

29. столик-подставка для отдыха в ванной,

30. Если вы еще не женаты, но планируете создавать семью, то 14 февраля - отличный день, чтобы сделать предложение руки и сердца. В таком случае подарком будет кольцо.

Тем, у кого пока нет пары, не стоит расстраиваться. Ваше счастье в пути и скоро к вам придет.

В нашем отдельном материале - прикольные и трогательные открытки с 14 февраля, которые можно будет отправить друзьям и близким.

Любите и будьте любимы!