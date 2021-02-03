Представители Минздрава заявили, что в 2020 году каждый второй взрослый не сделал необходимых прививок от дифтерии, среди детей привились только 59,7 %.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, при таких показателях вакцинации эксперты прогнозируют возможный риск вспышки. "Единственный способ защитить себя - сделать прививку", - заявили в ЦОЗ.

В МОЗ напомнили, что дифтерия - острое инфекционное заболевание, которое передается преимущественно воздушно-капельным путем, но факторами передачи могут быть и предметы быта (посуда, игрушки).

Врачи напомнили некоторые факты о дифтерии:

когда дифтерийные бактерии попадают в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, вызывая тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда не совместимые с жизнью;

заражение проявляется интоксикацией и образованием характерных пленок на слизистых оболочках верхних дыхательных путей (реже на конъюнктивах, ранах, половых органах и не только), поражением нервной и сердечно-сосудистой систем;

осложнения: миокардит (воспаление сердечной мышцы), полинеурит (воспаление множества нервов), паралич, нарушение зрения (двойное), поражение почек.

"Во время последней эпидемии дифтерии в Украине с 1991 по 1998 год, вызванной низким охватом детской вакцинации и отсутствием ревакцинации взрослых, около 20 тысяч человек заболели дифтерией, 696 из них умерли", - привели статистику в ЦОЗ.

К тому же там напомнили, что отказавшись от вакцинации, вы подвергаете опасности свою жизнь и здоровье.







Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ сообщили, какие прививки успели сделать украинцам во время пандемии коронавируса. В Украине календарь профилактических прививок предусматривает бесплатную обязательную вакцинацию против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Также напомним, что в МОЗ утвердили порядок ведения эпидемиологического наблюдения за инфекционными заболеваниям. В частности, там отметили, какой перечень должен охватывать учет.